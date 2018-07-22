Екс-глава ЦРУ: РФ нам не друг, Трамп має оприлюднити зміст бесіди з Путіним

Президент США Дональд Трамп зобов’язаний розкрити зміст особистих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним під час саміту в Гельсінкі.

Про це заявив в інтерв’ю Fox News екс-директор ЦРУ Леон Панетта.

– Президент США вперше зустрічається з російським лідером Володимиром Путіним, а Росія не є нашим другом. Якщо у них сталася такого роду зустріч, то я вважаю, що президент зобов’язаний розповісти американському народу про те, що обговорювалося на ній, – сказав Панетта.

Читайте: Дії Трампа загрожують світовій економіці – МВФ

Раніше ЗМІ писали про те, що перед зустріччю з Путіним, Трампу надали близько 100 сторінок матеріалів про жорстку позицію щодо Росії, проте президент США вирішив діяти на власний розсуд.

Більш того, після зустрічі Дональд Трамп запросив Путіна до Вашингтона восени.

Також ЗМІ повідомляли про те, що на зустрічі Путін запропонував Трампу провести референдум на Донбасі під міжнародним патронажем.

Проте у Вашингтоні заявили, що не розглядають питання про підтримку проведення референдуму на Сході України.

Фото: Jasper Juinen/Getty Images