Ізраїльська авіація завдала удару по Сирії – ЗМІ

Авіація Ізраїлю завдала удару по одному з військових об’єктів в Сирії.
У сирійській провінції Хама авіація Ізраїлю завдала удару по одному з військових об’єктів, повідомляє агентство SANA.
– У провінції Хама в районі Масьяф одна з позицій Сирійської армії піддалася ізраїльській повітряній агресії, спрямованої на те, щоб відвернути увагу від поразок збройних терористичних угруповань в провінціях Дараа і Кунейтра, – йдеться у повідомленні.
Жертв у результаті атаки немає, військовому об’єкту було завдано збитків.
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До слова, Сирія заявила про визнання і встановлення дипломатичних відносин з невизнаними Південною Осетією та Абхазією.
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