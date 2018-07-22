PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Велика Британія може відмовитися від платежів за Brexit/

Велика Британія може відмовитися від платежів за Brexit

Велика Британія може відмовитися від виплати Євросоюзу платежів, що пов’язані з виходом з ЄС.

Brexit

Велика Британія може відмовитися виплачувати Євросоюзу платежі, що пов’язані з Brexit, якщо на переговорах не вдасться досягти взаємоприйнятної торговельної угоди, сказав британський міністр у справах Brexit Домінік Рааб, передає Радіо Свобода.

Він вважає, що відсутність домовленостей має передбачати і відсутність зобов’язань.

– Не можна, щоб одна сторона виконувала умови, а інша цього не робила, – заявив Рааб.

Читайте: Таємні зустрічі та копальні золота. У фінансуванні Brexit знайшли російський слід

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявляла, що Лондон не проти сплатити витрати, що пов’язані з виходом з ЄС, які оцінюють приблизно у $50 млн.

До слова, найбільший спонсор виходу Великої Британії з ЄС (Brexit), мільйонер Аррон Бенкс щонайменше 11 разів зустрічався з послом Росії Олександром Яковенком.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка