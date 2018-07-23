Американські сенатори закликають ввести нові санкції проти РФ

У Сенаті США заявили, що країна має підготувати нові санкції проти Російської Федерації.

Кілька сенаторів-республіканців США заявили, що країна має оперативно підготувати нові санкції проти Росії, аби запобігти її втручанню в американські вибори, повідомляє Reuters.

За словами сенатора Ліндсі Грем, санкції мають узгодити до наступної зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.

– Потрібно співпрацювати з Конгресом над виробленням нових санкцій, тому що Путін не розуміє. Нам потрібні нові, суворіші санкції, які висіли б над його головою, а вже потім зустрічайтеся з ним, – заявив Грем.

Читайте: Україна введе санкції проти російських ЗМІ в Криму

А сенатор Марко Рубіо хоче, аби було проведено голосування за законопроект DETER, яким пропонується ввести нові санкції, якщо буде підтверджено втручання Росії в американські вибори.

– На мій погляд, безперечно, що вони втручалися і втручатимуться у вибори в майбутньому, – каже Рубіо.

До слова, до Конгресу США внесли законопроект про санкції проти Північного потоку-2, які дозволять країнам НАТО уникнути політичних маніпуляцій з боку Росії.