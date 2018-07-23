Зустріч у Гельсінкі: чому Путін повернувся на коні, а Трампу довелось виправдовуватись

Почалось усе у кращих традиціях Трампа і Путіна. ВВП, як завжди, спізнився. Цього разу на 40 хвилин. Але Дональд приїхав ще на 20 хвилин пізніше.

Фінська столиця зустріла президентів безпрецедентними заходами безпеки. Та колючими натяками. Звернення “Пане президенте, вітаємо на землі вільної преси” очевидно було адресоване Путіну.

Лідери прибували до президентського палацу у Гельсінкі. Путін вперше у закордонних вояжах взяв із собою нове представницьке авто “Кортеж”. Трамп, відомий своїми показово сильними рукостисканнями, з Путіним поводив себе ніжно. Тим часом ВВП проявив невпевненість.

Далі переговори тет-а-тет, які тривали трохи більше 2-х годин, замість запланованих півтори. На порядку денному Сирія, Іран, Північний потік-2, Україна, ядерна зброя, звинувачення Росії щодо втручання у американські вибори.

Але найцікавіше відбулось на підсумковій прес-конференції. Почалась вона зі скандалу. Охорона заламала руки та вивела американського журналіста, який тримав аркуш із написом “Угода про заборону ядерної зброї”.

Очевидно це був камінь у город Трампа. Натяк на нещодавній вихід США зі спільного плану ядерної програми Ірану. Фізіогноміст помітив, що на відміну від вступного слова, на прес-конференції Путін, поводив себе значно впевненіше.

Невже під час переговорів тет-а-тет КДБіст обіграв досвідченого бізнесмена? На публіці Путін демонстративно перекинув м’яч на американський бік. Одним з найцікавіших моментів прес-конференції стала красномовна обмовка Путіна з приводу Криму.

Вам не почулось, він сказав: “Ми провели референдум”. На території іншої держави, між іншим. У Кремлі теж не обійшли увагою цю кричущу обмовку і прибрали зі стенограми слово “ми”.

Дивіться: Зрада, приниження і слабкість – чому у США розкритикували Трампа після зустрічі з Путіним

Взагалі вийшло, що Україну коментував лише Путін. Шокував і Вашингтон і Брюссель і Київ заявою про нові ідеї з приводу Донбасу. Розшифрували ці нові ідеї джерела відомого видання Блумберг. Путін начебто запропонував Трампу провести на Донбасі референдум. Під наглядом ОБСЄ та інших міжнародних структур.

Але навряд чи Захід на це погодиться. Трамп мовчки проковтнув заяви Путіна і про Крим і про Донбас. Не зреагував і на войовничий пасаж російського президента, що вступ України і Грузії до НАТО Кремль розглядатиме як пряму загрозу своїй нацбезпеці.

На цій зустрічі саме питання про можливе втручання росіян у вибори стало для Трампа фатальним. Політики назвали Трампа зрадником, а його виступ ганебним. Справа не лише в тому, що коментарі Трампа дурні. Він повністю у кишені Путіна.

Популярний журнал Тайм вийшов із показовою обкладинкою. Трамп з рисами обличчя Путіна. Такої кількості карикатур та фотожаб на Трампа не було з часу його перших дивних заяв на посаді президента. Ось, наприклад, Джордж Буш заявляє: “Я говорив з Бен Ладеном, він сказав, що це не він”.

Різким коментарем відзначився і Термінатор, екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер. Гнівного листа Трампу і Путіну написав австралієць, який втратив під час трагедії рейсу МН -17 трьох дітей. У ці дні якраз виповнилося 4 роки з моменту збиття літака російським Буком.

Звісно після такої реакції політиків, розвідки, журналістів та електорату Трамп просто змушений був виправдовуватись. Політологи з Вашингтона кажуть, що Конгрес не на жарт стривожила поведінка Трампа у Гельсінкі.

І не зважаючи на те що, скажімо, курс у питанні санкцій чи стратегічної політики щодо Росії Президент США одноосібно не вирішує, конгресмени замислились про те, як ще більше законодавчо закріпити антиросійський вектор.

Експерти кажуть, що у США на відміну від Росії є нескінченний інструментарій тиску на Кремль, але Трамп під час зустрічі ним так і не скористався. І тут знову мимоволі з’являються підозри про можливий компромат на Трампа, яким володіють росіяни.

Його могли назбирати під час візиту Дональда у Росію ще у якості бізнесмена. Як би там не було, але навряд чи особисті приязні стосунки Трампа та Путіна перетворяться на дружбу Росії та США. Адже поле, де міждержавні інтереси збігаються, лишається занадто вузьким. А м’яч на полі лише один.

До слова, Факти писали, у чому був успіх зустрічі Трампа і Путіна – пояснення Держдепу.