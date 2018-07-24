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КНДР почала демонтаж об’єктів ракетного комплексу

Північна Корея почала демонтаж об’єктів на полігоні Сохе.

КНДР

Північна Корея почала демонтаж ключових об’єктів на полігоні Сохе, який використовувався для випробування ракетних двигунів, повідомляє Reuters.

– Оскільки вважається, що ці об’єкти відіграють важливу роль у розробці технологій для програми міжконтинентальних балістичних ракет Півночі, ці зусилля являють собою значну міру зміцнення довіри з боку Північної Кореї, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, здійснюється демонтаж будівлі, яку використовували для збірки ракет-носіїв, і майданчика для проведення випробування балістичних ракет.

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До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що КНДР більше не становить ядерної загрози.

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