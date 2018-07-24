Літаючі таксі та винищувачі майбутнього – авіановинки 2018

Польоти – це найбільш видовищна частина авіашоу. Пілоти демонструють максимальні можливості літаків. У звичайних аеропортах такого не побачиш, і саме тому сюди на Фарнборо приїжджають авіалюбителі зі всього світу.

Найбільше захоплення у глядачів викликають польоти військової авіації – бомбардувальників та винищувачів.

Цього року на Фарнборо Україна презентує Ан-178. Це оновлений транспортний літак, який вже вразив вибагливу британську публіку.

Цього року основна увага на Фарнборо прикута до новинок військової техніки.



Найголовніша цьогорічна прем’єра – це презентація макету винищувача нового покоління. У розробку планують вкласти більше 2 мільярдів британських фунтів.

Літак буде оснащений найновітнішими технологіями: пілотування та озброєння, які поки тримаються у таємниці.

Новинками дивують не лише військові, а й розробники цивільної авіації. Показали літаючий автомобіль.

Авто-літак нідерландських розробників оснащений трьома двигунами, які дозволяють швидко вертикально підніматись у повітря і розганятись до 300 кілометрів.

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Ще одна новинка, представлена на Фарнборо – електротаксі з вертикальним злетом.

Безпілотники, літаючі-автомобілі, винищувачі нового покоління та пасажирські літаки, які без дозаправки можуть перевезти людей у будь-яку точку земної кулі – це вже не майбутнє, а сьогодення.

До слова, на авіасалоні у Фарнборо не тільки продають літаки. Сюди приїжджають і себе показати і на інших подивитися. Адже саме тут можна побачити втілені у реальність ідеї письменників фантастів.