Новий удар по олігархам Путіна: у США представлять посилені санкції

Впливові сенатори заявляють, що додаткові санкції забезпечать максимальний тиск на Кремль.

Впливові сенатори з Республіканської та Демократичної партій Ліндсі Грем і Боб Менендес оголосили, що незабаром представлять законопроект, що передбачає введення додаткових санкцій проти Росії.

– Ми передамо на розгляд законопроект у найближчі дні. Це дозволить гарантувати введення обов’язкових санкцій у рамках CAATSA (закону Про протидію противникам Америки шляхом санкцій, Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act).

Також це дозволить ввести додаткові санкції, щоб забезпечити максимальний тиск на Кремль і його кампанію проти нашої демократії та проти світопорядку, заснованого на правилах, – наголошується у заяві сенаторів, опублікованій на сайті сенатського комітету в закордонних справах, пише Інтерфакс-Україна.

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У заяві наголошується, що пропоновані обмежувальні заходи торкнуться сфер енергетики, фінансів, а також – російського держборгу.

Законопроект, за словами авторів, посилить санкції проти “російських олігархів і компаній за участю держкапіталу”.

До слова, до Конгресу США внесли законопроект про санкції проти Північного потоку-2.