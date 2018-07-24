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Російські хакери з Energetic Bear зламали енергокомпанії США – WSJ

У 2017 році російські хакери провели масштабну атаку на американські енергетичні компанії.

Хакер

У 2017 році російські хакери провели масштабний злом мереж електроенергетичних компаній США, під час яких вони могли викликати відключення електроенергії, пише The Wall Street Journal.

За даними міністерства національної безпеки США, до атаки причетні хакери, що працюють на РФ з групи під назвою Energetic Bear.

Їм вдалося зламати мережі малих комунальних підприємств, а потім проникнути у мережі постачальників, які в свою чергу працюють із великими компаніями. Хакери дійшли до моменту, коли могли вмикати і вимикати електрику.

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За даними міністерства, у 2017 році жертвами атаки стали сотні компаній.

До слова, російські хакери намагаються заразити українські компанії шкідливими програмами, щоб створити так звані “backdoors” для масштабного удару.

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