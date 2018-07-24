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Трамп обіцяє ввести мита на авто з Європи і назвав умову

Президент США Дональд Трамп пообіцяв ввести мита на європейські автомобілі.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп пообіцяв ввести мита на вироблені в Європі авто, якщо переговори з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером не будуть успішними, повідомляє Lenta.ru.

– Євросоюз займає дуже жорстку позицію по відношенню до Сполучених Штатів. Вони приїдуть до мене в середу, і ми подивимося, чи зможемо ми врегулювати це. В іншому випадку нам доведеться щось робити з мільйонами їхніх автомобілів, які вони посилають сюди щороку. Але, можливо, ми щось придумаємо, – сказав Трамп.

Він також розкритикував політику своїх попередників і назвав їх прихильність принципам вільного ринку прагненням до “дурної торгівлі”.

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До слова, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що мита і тарифи, які вводять США з ініціативи президента Дональда Трампа, можуть позначитися на розвитку світової економіки.

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