Зустріч Меркель і Лаврова: торкнулися теми Донбасу

Канцлер ФРН Ангела Меркель, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов обговорили ситуацію на сході України.

Про це йдеться у заяві заступника прес-секретаря федерального уряду Ульріке Деммер, розміщеному на сайті уряду ФРН, передає УНІАН.

Зокрема, Меркель сьогодні у Берліні разом з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом зустрілася з Лавровим і Герасимовим.

– Розмова зосереджувалася на ситуації на Середньому Сході, особливо у Сирії. Конфлікт на сході України також обговорювався, – йдеться уповідомленні.

Ця зустріч була узгоджена на минулому тижні Меркель і президентом РФ Володимиром Путіним.

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Нагадаємо, Факти ICTV зібрали ключові тези з прес-конференції Трампа і Путіна в Гельсінкі.

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