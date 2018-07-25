Білий дім засекретив телефонні розмови Трампа зі світовими лідерами

Білий дім вирішив призупинити практику оприлюднення інформації про телефонні розмови президента США Дональда Трампа з іншими світовими лідерами.

Білий дім не публікує інформацію про розмови Трампа з середини червня, коли президент США дзвонив прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, щоб привітати з перемогою на виборах, повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Чи є призупинення оприлюднення телефонних дзвінків тимчасовим чи стане постійним, поки невідомо.

За останні два тижні у Трампа було принаймні дві телефонні розмови, зокрема, з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Білий дім підтвердив, що дзвінки були, але відмовився детально розповісти про що йшлося під час розмов.

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Офіційні описи дзвінків президента США з іноземними лідерами називаються readouts. За допомогою них можна своєрідно характеризувати дипломатію, яка проводиться на вищому рівні між країнами.

Зазвичай повідомлення про телефонні дзвінки надають мало подробиць, але служать єдиним офіційним звітом Білого дому про бесіди Трампа з іншими світовими лідерами.

CNN зазначає, що відмовившись від публікації інформації про дзвінки Трампа, США втрачає важливий важіль тиску в міжнародній дипломатії.

Тим часом спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер переконує, що Україна нічого не втратила від зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Гельсінки.

Фото: Dreamstine