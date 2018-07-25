Для України і не тільки. США виділили понад $300 млн на виробництво Javelin

Пентагон уклав контракт на виробництво переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin на суму понад $307,5 млн.
Про це повідомляє прес-служба Пентагону.
Протитанкові ракетні комплекси Javelin вироблятиме консорціум Raytheon-Lockheed Martin.
Комплекси призначені для експорту в Україну, Естонію, Литву, Туреччину, Тайвань і Австралію.
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За умовами контракту, ця партія Javelin повинна бути готова до 31 серпня 2021 року.
Раніше міністр оборони Степан Полторак заявив, що США нададуть Україні допомогу у зміцненні обороноздатності на $100 млн.
Фото: З відкритих джерел
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