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Трамп відклав наступні переговори з Путіним

Наступні переговори між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним не відбудуться у 2018 році.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Переговорів між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним у 2018 році не буде через розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо можливої змови штабу Трампа з Росією, повідомляє Associated Press.

– Президент вважає, що наступна двостороння зустріч з президентом Путіним має відбутися після завершення полювання на відьом, – заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон.

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До слова, спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявляє, що Україна нічого не втратила від зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна.

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