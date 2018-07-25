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Твіт Трампа за півгодини обвалив рубль

Курс рубля впав до долара і євро на тлі повідомлення в Twitter Дональда Трампа з побоюваннями щодо втручання Росії у нові вибори в США.

На Московській біржі різко виросли курси долара і євро після того, як у вівторок, 24 липня, президент США Дональд Трамп написав Twitter про небезпеку втручання Росії в американські вибори у 2018 році, пише Сноб.

Перший стрибок припав приблизно на 19.15 по Москві. Вартість долара на той момент дорівнювала 62,72 рубля, а євро – 73,28 рубля. До 19.30 долар виріс на 60 копійок і став коштувати 63,32 рубля, євро подорожчав майже на 71 копійку – 73,98 рубля. Через 20 хвилин курс долара досяг позначки в 63,49 рубля, а євро – в 74,16.

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Трамп написав: – Я дуже стурбований тим, що Росія докладе всіх зусиль, щоб вплинути на майбутні вибори. Тому як жоден інший президент не був настільки жорстокий до Росії, як я, вони щосили підштовхуватимуть демократів. Вони точно не хочуть Трампа!

У листопаді 2018 року в США пройдуть вибори нижньої палати конгресу, частини сенаторів і губернаторів більшості штатів.

Нагадаємо, Трамп заявив, що президент РФ Володимир Путін може бути відповідальний за втручання в минули американські вибори.

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