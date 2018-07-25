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Загублені в Афгані: хто і за скільки продає українських солдатів

Серед тих, хто потрапив до полону або зник без вісти в Афганістані 72 з України. Для тих, хто вцілів, єдиний шанс вижити – було прийняти іслам.

Валерій Аблазов почав шукати українців одразу після розвалу Радянського Союзу. Когось забрали додому після довгих переговорів,когось просто викупили.

Але дехто так і залишився в Афганістані. Там вони – шураві. Місцеві так називають всіх з колишнього радянського союзу.

Шураві в Афганістані – це давно вже бізнес. Хоч живий, хоч мертвий – це товар.

– Ми знаємо, що там останки і кістки ваших людей – це коштує стільки то. Проводимо експертизу, а потім намагаємося домовлятися від 20 і вище. Я про долари, – говорить Сергій Червонописький, голова Спілки ветеранів Афганістану.

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Переговори вів і колишній посол України в Пакистані. Він навіть зустрічався з фейковим українцем.

– Він каже я військовополонений. Він хотів щоб йому заплатили. Перевіряємо – розмовляє російською, розмовляє українською. Називає провінції південні, перевіряємо – в списках немає, – коментує Володимир Пономаренко, перший посол України в Пакистані (1998-2004).

До слова, терористи змінили тактику – і використовують для атак негоду, зокрема грім. Під прикриттям цих звуків може стріляти ворожий снайпер.

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