Втрати РФ у Сирії: СБУ опублікувала дос’є на знищених вагнерівців

Служба безпеки України оприлюднила особисті дані загиблих в Сирії у лютому 2018 року військових найманців Росії.

Керівник Апарату голови СБ України Ігор Гуськов на брифінгу зазначив, що російське політичне та військове керівництво свідомо приховує від суспільства величезні втрати найманців у гібридній війні в Україні та Сирії, передає прес-центр СБУ.

Гуськов зазначив, що дані, зібрані Службою, знаходять підтвердження у численних журналістських розслідуваннях провідних світових та вітчизняних ЗМІ.

У СБУ нагадали, що у лютому 2018 року з’явилася інформація про величезні втрати ПВК Вагнера на території Сирії під час так званого “пригожинського наступу” у сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

– Служба встановила та ідентифікувала особи 206 найманців, які безпосередньо брали участь у цій авантюрі, – повідомив Ігор Гуськов.



Наявні в СБУ документи свідчать, що не менше 80 з них загинули, ще майже 100 отримало поранення різного ступеню важкості.

Читайте: У ПВК Вагнера воюють 40 українців, троє загинули – ЗМІ

– Сьогодні ми оприлюднюємо першу частину наявної та перевіреної СБУ інформації, а саме персональні дані сорока загиблих, тридцяти поранених, а також “досьє” стосовно іноземних громадян – учасників цих подій, – наголосив керівник Апарату голови СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі зі США в лютому 2018 у Сирії знищено понад 100 найманців ПВК Вагнер.