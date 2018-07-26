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Втрати РФ у Сирії: СБУ опублікувала дос’є на знищених вагнерівців

Служба безпеки України оприлюднила особисті дані загиблих в Сирії у лютому 2018 року військових найманців Росії.

Керівник Апарату голови СБ України Ігор Гуськов на брифінгу зазначив, що російське політичне та військове керівництво свідомо приховує від суспільства величезні втрати найманців у гібридній війні в Україні та Сирії, передає прес-центр СБУ.

Гуськов зазначив, що дані, зібрані Службою, знаходять підтвердження у численних журналістських розслідуваннях провідних світових та вітчизняних ЗМІ.

У СБУ нагадали, що у лютому 2018 року з’явилася інформація про величезні втрати ПВК Вагнера на території Сирії під час так званого “пригожинського наступу” у сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

– Служба встановила та ідентифікувала особи 206 найманців, які безпосередньо брали участь у цій авантюрі, – повідомив Ігор Гуськов.

Росія приховує від суспільства розміри військових втрат у гібридній війні в Україні та Сирії - СБУ_20
Наявні в СБУ документи свідчать, що не менше 80 з них загинули, ще майже 100 отримало поранення різного ступеню важкості.

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– Сьогодні ми оприлюднюємо першу частину наявної та перевіреної СБУ інформації,  а саме персональні дані сорока загиблих, тридцяти поранених, а також “досьє” стосовно іноземних громадян – учасників цих подій, – наголосив керівник Апарату голови СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі зі США в лютому 2018 у Сирії знищено понад 100 найманців ПВК Вагнер.

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