PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Відкриєш через 20 років: вмираюча журналістка залишила послання 2-річному синові/

Відкриєш через 20 років: вмираюча журналістка залишила послання 2-річному синові

Ведуча новин на BBC Рейчал Бленд вмирає від термінальної стадії раку. Однак вона знайшла спосіб виховати сина.

Журналістка написала мемуари для свого дворічного сина Фреда, пише The Times.

– Я пишу це для нього дорослого, щоб повернутися в його життя. Він зараз не в тому віці, щоб запам’ятати про мене достатньо, – зазначила Рейчал.

Бленд додала, що хоче через мемуари передати інформацію про неї, про її почуття гумору.

Читайте: Однорічна дівчинка вперше почала чути – зворушливе відео

У виданні під назвою For Fred Бленд дає синові поради з пошуку щастя і побудови кар’єри. Крім того, жінка записувала деякі анекдоти, які чула від чоловіка.

Журналістка працювала на BBC більше 15 років. У листопаді 2016 року Бленд діагностували рак молочної залози. На початку 2018  лікарі сказали, що хвороба невиліковна.

Раніше Факти ICTV  розповідали, як Лука Модрич відповів на зворушливий лист хворої фанатки.

Фото: Rachael Bland

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

В Києві відбувся турнір з пляжного волейболу ICTV Media Cup
Влада, секс і гроші: топ-5 найгучніших журналістських розслідувань
СБУ
Справа Бабченка: групу журналістів викликали в СБУ
Американські журналісти
Шторм Альберто у США вбив двох журналістів
За шпигунство. У Білорусі українського журналіста посадили за грати на 8 років
У Києві журналісту підпалили автомобіль
У Києві журналісту підпалили автомобіль
Помер відомий американський журналіст і письменник
СБУ видворила з України двох російських журналістів
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка