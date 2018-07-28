Відкриєш через 20 років: вмираюча журналістка залишила послання 2-річному синові

Ведуча новин на BBC Рейчал Бленд вмирає від термінальної стадії раку. Однак вона знайшла спосіб виховати сина.

Журналістка написала мемуари для свого дворічного сина Фреда, пише The Times.

– Я пишу це для нього дорослого, щоб повернутися в його життя. Він зараз не в тому віці, щоб запам’ятати про мене достатньо, – зазначила Рейчал.

Бленд додала, що хоче через мемуари передати інформацію про неї, про її почуття гумору.

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У виданні під назвою For Fred Бленд дає синові поради з пошуку щастя і побудови кар’єри. Крім того, жінка записувала деякі анекдоти, які чула від чоловіка.

Журналістка працювала на BBC більше 15 років. У листопаді 2016 року Бленд діагностували рак молочної залози. На початку 2018 лікарі сказали, що хвороба невиліковна.

Раніше Факти ICTV розповідали, як Лука Модрич відповів на зворушливий лист хворої фанатки.

Фото: Rachael Bland