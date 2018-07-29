Екс-керівника Volkswagen підозрюють у несплаті податків

Колишнього главу компанії Volkswagen Мартіна Вінтеркорна підозрюють в ухиленні від сплати податків.
Мартіна Вінтеркорна, який раніше керував компанією Volkswagen підозрюють в ухиленні від сплати податків, повідомляє Deutsche Welle.
У 2016-2017 роках Вінтеркорн перевів на рахунок свого податкового консультанта близько 1 млн євро та 10 млн євро – на рахунок у швейцарському банку.
Адвокат Фелікс Дьор відкинув всі звинувачення на адресу екс-глави Volkswagen.
– Це особиста справа, як він керує своїми активами, – сказав він.
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До слова, завдяки злагодженій та ефективній роботі Служби безпеки України, за останні 3,5 роки в Україні було засуджено до позбавлення волі 892 корупціонера.
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