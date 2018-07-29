Отруєнням Скрипалів займалися дві групи з РФ – ЗМІ

За замахом на екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочку Юлію можуть стояти дві групи з РФ.

Британська поліція вважає, що за замахом на екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочку Юлію можуть стояти дві російські групи, повідомляє The Mirror, посилаючись на свої джерела у слідчих органах.

За інформацією видання, одна група доставила нервово-паралітичну речовину Новачок до Великої Британії, а інша отруїла Скрипалів.

Слідчі дійшли висновку, що виявлений раніше флакон, замаскований під духи, не може бути тією ємністю, в якій знаходилася речовина. Крім того, такий флакон можна купити тільки в Росії.

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Правоохоронці бояться того, що ємність з Новачком може все ще знаходитися у Великій Британії.

До слова, британські правоохоронці вирахували ймовірних виконавців замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.