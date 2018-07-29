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Прихильники Трампа вибрали б Путіна президентом США – Рейган

Син екс-президента США Рональда Рейгана Рон впевнений, що прихильники Дональда Трампа змогли б обрати Володимира Путіна черговим президентом Сполучених Штатів.

– Якщо ви подивитеся на результати опитувань, популярність Путіна йде вгору. Я клянуся, якщо залишити тільки прихильників Трампа, то вони виберуть Путіна президентом США. І я не жартую, – заявив Рон Рейган в ефірі телеканалу MSNBC.

Він додав, що Трамп і його прихильники йдуть разом у всьому.

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– Якщо він любить Путіна, то і вони теж стануть любити Путіна, — зазначив Рейган.

Рональд Рейган – 40-й президент США, який був обраний на два терміни з 1981 по 1989 роки. Помер 5 червня 2004 року. Рейган, так само як і Трамп, був республіканцем.

Раніше Факти ICTV писали, що наступні переговори між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним не відбудуться у 2018 році.

Фото: dreamstime

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