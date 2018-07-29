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Ще за царських часів: у Росії прийняли новий документ щодо Криму

У Росії Рада Федерації ухвалила дату 19 квітня – Днем прийняття Криму до складу Російської імперії.

– У назві пам’ятної дати відображені справжні геополітичні події, що послужили підставою для видання 19 (8) квітня 1783 року “Високого маніфесту Великої імператриці Катерини II про прийняття Кримського півострова, острова Тамані та всієї Кубанської сторони під державу Російську, –  повідомляється на сайті Ради Федерації.

Російська влада таким чином нібито “підтвердила”, що Крим “безперервно був у складі Російської держави”.

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Як зазначає Інтерфакс, у пояснювальній записці документу також вказується, що в ньому жодним чином не згадується про приєднання чи іншу форму авторитарного чи силового впливу на входження Криму до складу РФ.

Раніше Факти ICTV писали, що Державний департамент США прийняв Кримську декларацію і закріпив політику невизнання анексії півострова Росією.

Фото: dreamstime

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