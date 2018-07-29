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Шварценеггер на своєму танку розчавив 9-метровий лімузин

Шварценеггер на особистому 46-тонному танку M47 Patton II розчавив 9-метровий лімузин Lincoln TownCar.

Відео опублікував телеканал CNBS на своєму YouTube-каналі.

Ролик знято для програми Make It. Актор і колишній губернатор американського штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер знищує лімузин за допомогою свого особистого танка M47 Patton II.

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Як розповів актор, ці танки виготовлялися в  1950-х роках в США для використання в ході Корейської війни (1950-1953), проте в подальшому поставлялися на експорт до багатьох країн, в тому числі в Австрію. За словами Шварценеггера, саме таким танком він керував під час служби в австрійській армії.

Раніше Факти ICTV писали, що компанія Rolls-Royce планує поставити літаюче таксі EVTOL на конвеєр у 2020 році.

Фото: Скріншот з відео

Відео: CNBC Make It.

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