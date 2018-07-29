Трамп готовий припинити роботу уряду – причина

Президент США Дональд Трамп висловив готовність до припинення роботи федерального уряду.

– Я буду готовий до шатдауну уряду, якщо демократи не дадуть нам голосів за безпеку кордонів, що включає і Стіну! Необхідно позбутися лотереї, системи ловити і відпускати і, нарешті, перейти до системи імміграції на основі якості! Нам потрібні хороші люди, які приїжджають в нашу країну!, – написав Трамп у Twitter.

Більш жорска міграційна політика була одним з передвиборчих гасел Трампа.

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Через 5 днів після інавгурації, Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою, але Конгрес досі не виділив необхідні гроші. У 2017 році у США на кордоні з Мексикою почали будувати прототипи стін.

Раніше Факти ICTV писали, що курс рубля впав до долара і євро на тлі повідомлення в Twitter Дональда Трампа з побоюваннями щодо втручання Росії у нові вибори в США.

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