В аеропорту Мюнхена скасували 330 рейсів – причина

В аеропорту Мюнхена скасували понад 330 рейсів через те, що в зону безпеки безконтрольно проникла жінка.
Понад 700 пасажирам довелося ночувати в аеропорту Мюнхена, повідомляє інформагентство dpa, передає DW.
Представник аеропорту Мюнхена повідомив, що скасування і затримки рейсів торкнулися понад 32 тисячі пасажирів.
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Вчора поліція отримала повідомлення про те, що у зону безпеки другого терміналу потрапила жінка, не пройшовши контроль. Через це термінал закрили, а майже 200 суботніх рейсів скасували і ще 60 затримали.
За даними федеральної поліції, зазначену жінку знайшли та ідентифікували.
Раніше Факти ICTV писали, що в місті Хургада (Єгипет) застрягли понад 200 українських туристів.
Фото: dreamstime
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