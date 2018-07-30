Хакери з РФ атакували лабораторію, яка аналізувала Новачок

Швейцарська лабораторія Spiez, яка спеціалізується на запобіганні хімічним, біологічним і ядерним загрозам, ймовірно, була атакована російськими хакерами.

Лабораторія залучалась до експертизи нервово-паралітичної речовини, яку було використано для отруєння Скрипалів, повідомляє швейцарське видання Blick.

Хакери з групи Sandworm, пов’язаної з російським урядом, представлялися членами організаційного комітету лабораторії і поширили документ з інструкціями про майбутню конференцію з хімічної зброї, запланованої на вересень.

Документ в форматі Word містив не тільки інформацію про конференцію. У файл була встановлена ​​шкідлива програма.

Кіберзлочинці використовували підроблений адреса електронної пошти та націлювалися на експертів з хімічної зброї, запрошених на конференцію.

– Хтось діяв від імені лабораторії. Ми негайно поінформували учасників конференції, що документ не наш, і вказали на небезпеку, – сказав Курт Мюнгер з Федерального управління цивільного захисту.

За його словами, злом викликав обмежену шкоду.

– Сама лабораторія не зареєструвала жодного відтоку даних, – підтвердив Мюнгер.

Раніше Факти ICTV писали, що британські правоохоронці вирахували ймовірних виконавців замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

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