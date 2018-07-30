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Латвійський депутат запропонував розділити Росію

Депутат сейму Латвії Олександр Кірштейнс вважає, що для відновлення миру Росію потрібно поділити на частини за етнічним складом.

ЄС Росія

Так політик у Twitter прокоментував пост, присвячений письменнику Володимиру Войновичу, який написав альтернативний варіант гімну Радянського Союзу.

– Тільки коли Росія розпадется на більш дрібні країни за етнічним складом, військові конфлікти закінчаться, і в Європі настане мир на довгі роки, – написав він.

Читайте: Розпад Росії і багато крові через два роки – прогноз Сотника

До слова, письменник Володимир Войнович помер 28 липня на 86-му році життя.

Фото: dreamstime

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