Таємниче зникнення МН370: що відомо через 4 роки

Слідчим не вдалося встановити причину зникнення у березні 2014 року літака рейсу малайзійських авіаліній MH370, який прямував із Куала-Лумпура до Пекіну з 239 пасажирами на борту.

У звіті на 1500 сторінок зазначається, що слідство зайшло в глухий кут, пише The Guardian.

При цьому команда з 19 слідчих не виключає незаконне втручання третьої сторони.

Вони також підтвердили, що Боїнг-777 був навмисне відхилений від курсу і пролетів ще більше 7 годин після переривання зв’язку з ним.

Слідчі кажуть, що встановити причину зникнення літака буде можливо тільки у разі виявлення його уламків.

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Нагадаємо, Боїнг-777 зі 239 пасажирами і членами екіпажу зник 8 березня 2014 року. За попередніми даними, він впав в Індійському океані. Слідів літака не знайшли під час масштабних пошуків, які проводилися на площі 120 тис. кв. км. Малайзія, Китай і Австралія зупинили пошуки літака у січні 2017 року.

До слова, нещодавно у ПАР зазнав краху літак. Один з пасажирів оприлюднив відео, яке він зняв під час авіакатастрофи.

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