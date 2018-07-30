У США оголосили про перезавантаження санкцій проти РФ

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем вважає, що США мають ввести нові санкції проти Росії.

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що санкції, які США запровадили проти Росії, не працюють, тому зараз в Сенаті розробляють новий законопроект про обмежувальні заходи.

В інтерв’ю телеканалу Fox News політик заявив, що “на 100%” хотів би побачити нові санкції проти РФ.

Водночас Грем зазначив, що президент США Дональд Трамп зайняв жорсткішу позицію щодо Росії на відміну від свого попередника Барака Обами.

При цьому сенатор вважає, що діючі заходи не працюють, тому що Росія “все ще намагається втрутитися в наші вибори”.

За його словами, Трамп уже зустрівся з Радою національної безпеки та вимагав зміцнити виборчу інфраструктуру від дій Росії та інших країн.

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Також сенатор розповів, що в роботі над законопроектом про нові санкції проти РФ братиме участь держсекретар США Майк Помпео.

До слова, раніше сенатори оголосили, що незабаром представлять законопроект, що передбачає введення додаткових санкцій проти Росії.