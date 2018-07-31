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Лукашенко не з’являється на публіці: ЗМІ кажуть про госпіталізацію

Президент Білорусі Олександр Лукашенко перестав з’являтися на публіці. У ЗМІ з’явилася інформації про інсульт.

Про це пише видання Радыё Свабода.

64-річний Лукашенко майже повністю зник з телевізійних ефірів. Глава держави не з’являвся на людях з 28 липня.

Одночасно зі зникненням Лукашенко з’явилися чутки про його інсульт. Першим про це повідомив Telegram-канал Незігарь.

– Відомо, що у Лукашенка ІІІ ступінь діабету. Тим часом, в Мінську кажуть, що у Лукашенка трапився ішемічний інсульт у басейні середньої мозкової артерії. Візит в Гомель скасований, – повідомляє автор Telegram-каналу.

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– Можу відповісти на це тільки словом маячня, – заявила прес-секретар президента Білорусі Наталя Ейсмонт в коментарі ТАСС.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко допускає, що в разі провалу в економіці республіка може втратити незалежність.

Фото: dreamstime

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