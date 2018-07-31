Не тільки кава і карнавали: правда про життя у Бразилії

Це для туристів Бразилія – країна смачної кави і карнавалів. Буденне життя бразилійців доволі суворе.

Українка Наталя, яка 8 років тому через коханого переїхала з Дніпра до бразильського Сан-Паулу, розповіла Ранку у великому місті про особливості життя у цій країні.

За словами жінки, за цей час вона і досі не звикла до деяких речей: у Бразилії без довідки про несудимість неможливо працевлаштуватися, тут отримують зарплатню в конвертах, а дітей віддають до садочків з чотирьох місяців.

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Наприклад, щоб влаштуватися на роботу, потрібна трудова книжка. Але, щоб вона була дійсною, іноземцям треба надати посвідку на постійне проживання.

Крім того, майже у всіх фірмах вимагають довідку про несудимість. Однак і це ще не все. Деякі роботодавці хочуть отримати ще й довідку про щеплення.

Наталя майже всі щеплення робила ще в Україні і надала довідки, проте це не вдовольнило роботодавців, і довелося робити їх наново.

Наталя розповіла, що майже половину зарплатні з’їдають податки. Через це деякі фірми на папері вказують одну зарплатню, а виплачують іншу. Таким займаються лише дрібні фірми, за великими ж пильно слідкують фіскальні служби.

– Якщо ти не платиш податок, то, звичайно ж, у першій інстанції нічого з тобою не трапиться, але в наступних – блокують усі твої заощадження, можуть заблокувати твій рахунок в банку, твою нерухомість, машину і т.д., – каже жінка.

Утім, не все так погано: частина податків йде до пенсійного фонду, а частина – на гарантійний рахунок, з якого можна буде зняти гроші у разі звільнення, виходу на пенсію або придбання нерухомості.

Ще один плюс – відпустка у Бразилії 30 днів, а взяти її можна двічі на рік.

Також тут багато свят, які бразильці дуже поважають.

А от декретна відпустка дуже коротка – лише 6 місяців:

– Це дуже мало, тому тут дуже багато садків, які приймають малюків від 4-х місяців.

Раніше ми розповідали про особливості життя у Нідерландах.