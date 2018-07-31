У Манафорта було понад 30 рахунків для приховування доходів з України

Колишній голова виборчого штабу Дональда Трампа та екс-радник Віктора Януковича Пол Манафорта мав понад 30 рахунків для приховування доходів, отриманих від діяльності в Україні.

Про це заявив федеральний прокурор під час вступної заяви сторони обвинувачення на судовому засіданні в федеральному суді штату Вірджинія, передає Reuters.

За його словами, Пол Манафорт відкрив понад 30 банківських рахунків у трьох зарубіжних країнах, щоб “отримувати і приховувати” свої доходи, отримані на посаді політичного консультанта в Україні.

Сьогодні, 31 липня, почався суд над Полом Манафортом, якого звинувачують у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків. До суду присяжних відібрали шість чоловіків і шість жінок, а також чотирьох запасних присяжних.

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До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що екс-політтехнолог Партії регіонів Пол Манафорт не мав змов під час участі у його виборчій кампанії.

Нагадаємо, в жовтні Манафорт прийшов здаватися до Федерального бюро розслідувань США. ФБР пред’явило йому звинувачення по 12 епізодів, в тому числі у змові проти влади США. Серед інших епізодів обвинувачення – відмивання грошей, неправдиві заяви і сім випадків замовчування про рахунки в зарубіжних банках.

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