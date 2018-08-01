Ассанж залишає посольство Еквадору в Лондоні – ЗМІ

Ассанж може залишити посольство Еквадору в Лондоні у найближчі тижні через проблеми зі здоров’ям.

Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж може найближчим часом залишити посольство Еквадору в Лондоні через проблеми зі здоров’ям, повідомляє в середу агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, пише Інтерфакс-Україна.

– За даними двох джерел, знайомих із ситуацією, здоров’я засновника Wikileaks останнім часом погіршилося, і очікується, що він покладе край своій добровільній самоізоляції у посольстві в найближчі тижні, – повідомляє агентство.

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Нагадаємо, на виставці показали точну копію кімнати Ассанжа в посольстві Еквадору в Лондоні.