Ассанж залишає посольство Еквадору в Лондоні – ЗМІ

Ассанж може залишити посольство Еквадору в Лондоні у найближчі тижні через проблеми зі здоров’ям.
Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж може найближчим часом залишити посольство Еквадору в Лондоні через проблеми зі здоров’ям, повідомляє в середу агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, пише Інтерфакс-Україна.
– За даними двох джерел, знайомих із ситуацією, здоров’я засновника Wikileaks останнім часом погіршилося, і очікується, що він покладе край своій добровільній самоізоляції у посольстві в найближчі тижні, – повідомляє агентство.
Читайте: У Манафорта було понад 30 рахунків для приховування доходів з України
Нагадаємо, на виставці показали точну копію кімнати Ассанжа в посольстві Еквадору в Лондоні.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+