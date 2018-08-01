Путін хоче “поживитися”: названо нову мету Кремля

Кремль в Африці планує “поживитися” корисними копалинами та створити проблеми Парижу.

Президент Росії Володимир Путін націлився на Африку, так як там можна “поживитися” корисними копалинами та насолити Франції.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у Еспресо, зазначивши, що РФ цікавить не стільки вплив, скільки гроші.

– Загибель трьох російських журналістів у Центральноафриканській Республіці дозволила звернути увагу на те, про що практично не повідомлялося в світових медіа – військове втручання Росії у справи африканських країн. Російські журналісти хотіли зібрати матеріал про інструкторів приватної військової компанії Вагнер. Так-так, тієї самої приватної військової компанії, бійці якої були знищені американськими військовими в Сирії, – написав Портников.

За його словами, питання про те, що саме Росія забула в Африці, може виглядати дивно для кого завгодно, тільки не для президента РФ і його оточення.

– А що забув в Африці Радянський Союз, на який рівняються російські чекісти? Що Кремль забув тоді в Анголі, Мозамбіку, Лівії, Судані, багатьох інших країнах? Для радянського керівництва це була боротьба за вплив, розширення імперії за допомогою ідеології. Для російського керівництва це ще й боротьба за гроші. Так, ЦАР – дуже бідна країна. Але хто сказав, що в бідних країнах нічим поживитися? Золото, алмази, кобальт, уран… Навіть нафта в такому переліку виглядає не найголовнішим ресурсом, – зазначив журналіст.

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Він нагадав, що ЦАР всю історію страждала від диктаторів і міжусобиці. А навести порядок у країні намагається Франція.

– Однак в останні роки керівництво ЦАР, схоже, розраховує не на Париж, а на Москву. А в Росії і раді накласти лапу на чергові концесії і створити проблеми для Парижа. Адже чим більше проблем у колишній французькій Африці – тим більше проблем для Франції і ненависного Заходу! Домовленості про безоплатну військову допомогу ЦАР з боку Кремля були досягнуті ще рік тому. А у травні цього року президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера був гостем Петербурзького економічного форуму і зустрічався із Володимиром Путіним. Журналісти цю зустріч практично не помітили. Але якраз після неї з’явилася інформація про те, що у ЦАР з’явилися “інструктори” Вагнера – вони ж найманці Путіна, – резюмував він.

Як відомо, тіла росіян у ЦАР знайшли в 23 кілометрах від міста Сібут.