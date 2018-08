У США анонсували санкції “з пекла” проти Росії

Про це повідомляє Global News.

Санкції хочуть ввести через втручання Москви у президентські вибори у США.

Про них розповів сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем у розмові з американськими журналістами.

Він також уточнив, що проект буде представлений вже у четвер, 2 серпня.

Lindsey Graham says he’ll be introducing a new “sanctions bill from hell” against Russia. https://t.co/95SmIpsufC

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) 31 июля 2018 г.