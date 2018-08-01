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У США анонсували санкції “з пекла” проти Росії

У четвер у США буде представлений новий потужний санкційний проект проти Російської Федерації.

Про це повідомляє Global News.

Санкції хочуть ввести через втручання Москви у президентські вибори у США.

Про них розповів сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем у розмові з американськими журналістами.

Він також уточнив, що проект буде представлений вже у четвер, 2 серпня.

– Я представлю законопроект про санкції проти Росії, в якому є все. Це буде законопроект про санкції “з пекла”, і будь-яку іншу країну, яка спробує втручатися в наші вибори, повинна спіткати така сама доля, – зазначив він.

Читайте: ЄС ввів санкції проти російських компаній за будівництво Керченського мосту

Сенатор Грем також додав, що очевидно, нинішніх санкцій недостатньо для того, щоб Росія зупинилася.

Нагадаємо, раніше у США оголосили про перезавантаження санкцій проти РФ.

Фото: Jonathan Simcoe/Unsplash

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