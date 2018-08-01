У США анонсували санкції “з пекла” проти Росії

У четвер у США буде представлений новий потужний санкційний проект проти Російської Федерації.

Про це повідомляє Global News.

Санкції хочуть ввести через втручання Москви у президентські вибори у США.

Про них розповів сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем у розмові з американськими журналістами.

Він також уточнив, що проект буде представлений вже у четвер, 2 серпня.

– Я представлю законопроект про санкції проти Росії, в якому є все. Це буде законопроект про санкції “з пекла”, і будь-яку іншу країну, яка спробує втручатися в наші вибори, повинна спіткати така сама доля, – зазначив він.

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Lindsey Graham says he’ll be introducing a new “sanctions bill from hell” against Russia. https://t.co/95SmIpsufC — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 31 июля 2018 г.

Сенатор Грем також додав, що очевидно, нинішніх санкцій недостатньо для того, щоб Росія зупинилася.

Нагадаємо, раніше у США оголосили про перезавантаження санкцій проти РФ.

Фото: Jonathan Simcoe/Unsplash