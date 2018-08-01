З собору в Швеції вкрали безцінні корони

У Швеції корони короля Карла IX і його дружини Христини викрали під час дня для відвідувань у кафедральному соборі міста Стренгнеса.

У Швеції з кафедрального собору міста Стренгнеса зловмисники вкрали корони короля Карла IX і його дружини Христини.

За словами свідків, двоє чоловіків з коштовностями вибігли з собору до озера Малар і зникли на катері, повідомляє ВВС.

Створені в 17 столітті золоті королівські регалії зберігалися у спеціальних скляних вітринах, під час злому ніхто не постраждав. Поліція вже почала масштабну операцію із затримання зловмисників, але будь-яких зачіпок і підозрюваних у цій справі поки немає.

Точну вартість збитку від крадіжки королівських корон у Швеції неможливо оцінити через унікальність раритетів, заявляють фахівці.

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Карл IX – король Швеції з 1604 по 1611 роки з династії Васа, батько знаменитого шведського короля Густава II Адольфа.

Нагадаємо, у США викрали костюм Залізної людини, вартість якого оцінюють у $325 тис.