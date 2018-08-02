Apple коштує дорожче $1 трлн і це рекорд для США

Ринкова вартість американської компанії Apple Inc. в ході торгів у четвер перевищила $1 трлн.

Акції компанії подорожчали на 2,5%, до $206,5 за акцію, повідомляє агентство Bloomberg.

Apple стала першою американською компанією, яка зуміла подолати позначку в $1 трлн. Раніше китайська PetroChina коштувала трильйон протягом декількох годин в день свого виходу на біржу в 2007 році.

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Зростання акцій Apple викликаний сильною квартальною звітністю: в минулому кварталі компанія отримала рекордну виручку для квітня-червня – $ 53,3 млрд, а її прибуток зріс на 32%, незважаючи на те, що обсяги продажу iPhone практично не змінилися.

Нагадаємо, раніше фінансовий додаток Apple Stocks помилково повідомило, що капіталізація компанії перевищила 1 трильйон доларів.

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