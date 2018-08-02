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Лукашенко дозволив його помацати і розповів про “інсульт”

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час робочої поїздки в Мінський район спростував інформацію про перенесений ним інсульт.

Про це розповідається у сюжеті телеканалу ОНТ.

Даючи доручення місцевому чиновнику, Лукашенко сказав: Наступного року мені доповіси. Ти ж доживеш до наступного року? Але ти особливо не зарікайся, а то мене “поховали”добу тому, і тебе можуть “поховати”.

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Після цього один з журналістів заявив, що всі були раді, що чутки були сильно перебільшені, на що білоруський президент відповів: Ще кажуть, що двійник працює, ти мене так іноді мацай.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко перестав з’являтися на публіці. У ЗМІ з’явилася інформації про інсульт.

Фото: dreamstime

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