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Скасувати! Папа Римський прийняв рішення по смертній карі

Папа Римський Франциск затвердив зміну Катехизису Католицької церкви, в якому відтепер затверджується, що смертна кара неприпустима і міститься зобов’язання рішуче домагатися її скасування в усьому світі.

Про це повідомляє Huffpost.

Понтифік прийняв префекта ватиканської Конгрегації доктрини віри кардинала Луїса Франсіско Ладарія і в ході аудієнції схвалив нову редакцію статті 2267 з п’ятої глави Катехизису, присвяченій біблійної заповіді Не убий.

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У цьому положенні вказується, що смертна кара довгий час вважалася адекватною відповіддю на тяжкі злочини і прийнятною, хоча і винятковою мірою покарання з метою захисту загального блага.

Відтепер у статті 2267 цитується виступ Папи Франциска в жовтні 2017 роки перед учасниками зустрічі, організованої Папською радою зі сприяння Нової Євангелізації.

Нагадаємо, як Папа Римський розкритикував політику Трампа.

Фото: Dreamstime

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