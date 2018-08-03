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Агент Кремля більше 10 років шпигував у посольстві США – Guardian

Контррозвідка США виявила серед співробітників американського посольства у Москві шпигунку, яка більше 10 років співпрацювала з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на свої джерела.

– Контррозвідка США дізналася, що ймовірний російський шпигун більше десяти років працював у самому серці американського посольства в Москві і не був виявленим, – наголошується в повідомленні.

Жінка потрапила під підозру американських контррозвідників у 2016 році під час регулярної перевірки безпеки.

Її взяла на роботу секретна служба США, вона пройшла усі необхідні перевірки.

– Наскільки відомо, вона мала доступ до інтранету секретної служби та електронної поштової системи, що потенційно давало їй доступ до конфіденційних матеріалів, у тому числі розкладу президента і віце-президента, – зазначають джерела видання.

За даними ЗМІ, інспектори США встановили, що вона проводила регулярні та неавторизовані зустрічі зі співробітниками ФСБ РФ.

Джерела The Guardian стверджують, що росіянку звільнили влітку 2017 року.

– Конгрес США зосереджується на російських хакерах, хоча є ймовірність, що всю необхідну для проникнення у систему інформацію росіяни отримали він внутрішнього злому секретної служби, – припустило джерело.

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Він припустив, що секретна служба з метою не нашкодити своєму іміджу, намагалася прикрити вимушене звільнення шпигунки вимогами Росії майже вдвічі скоротити кількість працівників дипломатичних місій США у РФ.

– Урядовий комітет повинен розслідувати дії секретної служби щодо приховування цього витоку, – відзначило джерело.

Нагадаємо, стало відомо про масштабну атаку російських хакерів на американські енергетичні компанії.

 

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