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Майже 50°С. Європу накриє екстремальна спека

Європу найближчими днями очікує екстремальна спека. В Іспанії та Португалії прогнозується підвищення температури повітря до +47°.

Про це повідомляє BBC.

У зв’язку з надходженням гарячого повітря з Африки постійно зростає температура повітря в Іспанії та Португалії.

Згідно з поточним прогнозом, сьогодні та завтра у південній частині обох країн очікується до +47 °, що практично максимально наближається до абсолютних температурних рекордів – +47,4° в Португалії і +47,3 ° в Іспанії.

Італія оголосила про екстремальну спеку на центрі та півночі країни, в тому числі Римі, Флоренції та Венеції.

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Крім того, синоптики не виключають, що в найближчі дні в Афінах температура перевищить +48 °, що є абсолютним європейським рекордом, встановленим у липні 1977 року.

Нагадаємо, зміна клімату в цьому столітті збільшить кількість жертв аномальної спеки, особливо в тропічних і субтропічних країнах. У Південній Америці рівень смертності може зрости на 770%.

ФотоAntonio Guillem/Dreamstime.com

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