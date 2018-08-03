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Путін догрався. На що націлені нові санкції США

У США анонсували нові санції проти РФ, мета яких не покарання, а повний крах режиму Путіна.

Володимир Путін

Про це пише на espreso.tv політичний оглядач Віталій Портников.

– Нові санкції обіцяють бути досить чутливими для Росії. Вони можуть не просто призвести до значних фінансових втрат, а й підірвати самі засади економіки країни-агресора. Є висока ймовірність, що від наслідків цих санкцій – тим більше, якщо вони будуть посилюватися – Росія не оговтається і після краху путінського режиму. Що вона на довгі десятиліття перетвориться на Венесуелу Євразії, – зазначив журналіст.

На його думку, тиск США на Росію посилився через те, що після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Гельсінкі вони нарешті усвідомили масштаби російської загрози.

– І тут виникає дилема – як діяти, з ким боротися? Легко сказати – із президентом Трампом, якщо вже він не готовий до боротьби із Путіним…Але тоді, можливо, простіше боротися з президентом Путіним і його режимом? Якщо не буде Путіна при владі – не буде проблеми. Нікому буде зваблювати або шантажувати Трампа, – пише Портников.

Саме тому, за його словами, у Вашингтоні задумалися не про покарання путінського режиму, а про заходи, які повинні призвести до його краху.

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Нагадаємо, у четвер США представили новий санкційний проект проти Російської Федерації.

Фото: dreamstime.com

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