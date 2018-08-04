Бухгалтер Манафорта зізналася у підробці документів

Бухгалтер Пола Манафорта (екс-політтехнолога Віктора Януковича) Синтія Лапорта зізналася у суді, що допомогла підписувати заднім числом документи та фальсифікувати фінансові записи.

Бухгалтер глави передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа та екс-політтехнолога Віктора Януковича Пола Манафорта – Синтія Лапорта – уклала угоду зі слідством, повідомляє Reuters.

На засіданні федерального суду Олександрії (штат Вірджинія) жінка зізналася, що допомагала Манафорту з підробкою фінансових звітів і датуванням заднім числом інших документів.

Лапорта розповіла, що діяла на прохання Манафорта та його бізнес-партнерів, які натомість сприяли зменшенню її податкового тягаря.

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За даними AP, йдеться про приховування доходу з іноземних джерел на суму $900 тис.