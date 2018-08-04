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Генштаб РФ зробив США таємну пропозицію по Сирії – Reuters

Після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Гельсінкі глава Генштабу РФ Валерій Герасимов направив вищому військовому командуванню США таємного листа з пропозиціями щодо відновлення Сирії.

Сирія

Лист був адресований главі Об’єднаного комітету начальників штабів генерал-майору Джозефу Данфорду, пише Reuters.

Документ передали Данфорду 19 липня, через кілька днів після зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа в Гельсінкі.

За інформацією агентства, Герасимов запропонував США співпрацю у відновленні зруйнованої сирійської інфраструктури та повернення до Сирії біженців.

Йдеться про допомогу у відновленні тих районів країни, які вже контролюються режимом президента Сирії Башара Асада.

У листі Герасимова йдеться, що режиму Асада не вистачає обладнання, палива, інших ресурсів, необхідних для відновлення країни і повернення біженців.

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Reuters пише, що пропозиції Герасимова в США зустріли “дуже холодно”. Америка буде підтримувати зусилля в разі політичного рішення щодо конфлікту в Сирії і проведення виборів під егідою ООН.

До слова, у військовому командуванні США інформацію про лист Герасимова коментувати відмовилися.

Нагадаємо, під час зустрічі в Гельсінкі Володимир Путін і Дональд Трамп обговорили сирійську кризу.

Президенти зауважили, що встановлення миру та злагоди в Сирії могло б стати зразком успішної спільної роботи.

– Росія і США, безумовно, можуть узяти на себе лідерство в цьому питанні та організувати взаємодію з подолання гуманітарної кризи – допомогти поверненню біженців до своїх рідних домівок, – сказав Путін.

Фото: Chris McGrath/Getty Images

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