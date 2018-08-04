КНДР продовжує розробку ядерної програми – ООН

Північна Корея не припинила розробку ядерної та ракетної програм, незважаючи на резолюцію Радбезу ООН, стверджують експерти.

КНДР продовжує розробку ядерної та ракетної програм, йдеться у доповіді експертів, представленій Радбезу ООН, повідомляє Reuters.

Незалежні експерти протягом півроку оцінювали ситуацію з ядерною та ракетною програмами Північної Кореї.

Згідно з документом, Пхеньян “продовжував ігнорувати резолюції Ради Безпеки, значно збільшивши надходження нафтопродуктів за допомогою нелегального транспортування на суднах, а також збільшивши транспортування вугілля”.

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Крім цього, незважаючи на санкції, Північна Корея експортувала текстиль на суму в $100 млн.

Також КНДР продовжила поставки зброї військам сирійського президента Башара Асада.

Нагадаємо, 12 червня у Сінгапурі відбулася історична зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина.

Глави держав підписали документ про ядерне роззброєння Північної Кореї і гарантії безпеки для азіатської країни з боку США.

Днями стало відомо, що КНДР продовжує виробляти нові міжконтинентальні балістичні ракети, незважаючи на домовленості.

Фото: Omer Messinger/Getty Images