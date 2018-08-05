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Держдеп США викликав російського дипломата – причина

Держдеп викликав російського повіреного для надання пояснень з приводу втручання РФ у внутрішні справи США.

Про це повідомила у Twitter речник Держдепартаменту США Хізер Науерт.

– Помічник державного секретаря Мітчелл викликав повіреного у справах Росії Жирнова, щоб отримати відповідь на спроби Кремля використовувати облікові записи в соціальних мережах для пропаганди насильства та розбрату у США – ми не потерпимо цього агресивного втручання, – написала вона.

Читайте: У США анонсували санкції “з пекла” проти Росії

До слова, нещодавно контррозвідка США виявила у посольства у Москві шпигунку, яка більше 10 років співпрацювала з російськими спецслужбами.

Фото: Jonathan Simcoe on Unsplash

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