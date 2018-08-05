В Іспанії затримали впливового російського мафіозі

На півдні Іспанії, у місті Марбелья, затримали кріманального авторитета, який вважається третьою особою в ієрархії міжнародної російської мафії, а також двох його спільників.

Про це повідомляє у Twitter поліція Іспанії.

Затримання відбулося на зустрічі, на якій лідери мафіозних угруповань обговорювали плани вбивства одного з членів ворожого клану, який хотів оселитися в Іспанії.

Всіх затриманих взяли під варту, їм закидають замах на вбивство, фальсифікацію документів і членство у злочинній організації.

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Así detuvimos en #Marbella a tres Vor v Zakone (máximas autoridades criminales en los países que formaban la extinta Unión Soviética) cuando mantenían una reunión para, presuntamente, concretar el asesinato de un importante miembro de un clan rival https://t.co/2ecqpyNF5q pic.twitter.com/aHSFbgl4DI — Policía Nacional (@policia) 5 августа 2018 г.

Нагадаємо, у січні у Німеччині та Італії поліція провела спецоперацію проти мафіозного клану Фара-Марінкола (злочинне угруповання Ндрангета), у результаті якої затримали 169 осіб.

Фото: скрін відео Policía Nacional/Twitter