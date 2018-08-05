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В Іспанії затримали впливового російського мафіозі

На півдні Іспанії, у місті Марбелья, затримали кріманального авторитета, який вважається третьою особою в ієрархії міжнародної російської мафії, а також двох його спільників.

Затримання мафіозі

Про це повідомляє у Twitter поліція Іспанії.

Затримання відбулося на зустрічі, на якій лідери мафіозних угруповань обговорювали плани вбивства одного з членів ворожого клану, який хотів оселитися в Іспанії.

Всіх затриманих взяли під варту, їм закидають замах на вбивство, фальсифікацію документів і членство у злочинній організації.

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Нагадаємо, у січні у Німеччині та Італії поліція провела спецоперацію проти мафіозного клану Фара-Марінкола (злочинне угруповання Ндрангета), у результаті якої затримали 169 осіб.

Фото: скрін відео Policía Nacional/Twitter

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