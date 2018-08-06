Не показуватимемо мужиків у спідниці – чому Туреччина бойкотує Євробачення

В Туреччині заявили, що не відмовлятимуться від бойкоту пісенного конкурсу Євробачення.

Гендиректор турецького державного телеканалу TRT Ібрахім Ерен заявив, що країна не має наміру відмовлятися від бойкоту пісенного конкурсу Євробачення, оскільки вони не згодні з системою голосування та моральними цінностями, передає Deutsche Welle.

– Як громадське телемовлення ми не можемо в 21.00, коли діти ще не сплять, показувати в прямому ефірі когось на зразок бородатого австрійця у спідниці, який не вірить в статеву приналежність і каже, що він і чоловік, і жінка, – сказав Ерен.

Він також розмовляв з представниками Європейського мовного союзу про відступ від власних моральних цінностей. У результаті інші країни покинули Євробачення.

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До слова, компанія Universal Music звинуватила переможницю Євробачення-2018 у плагіаті на хіт Seven Nation Army групи The White Stripes.