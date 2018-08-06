Не покладаємо надмірних надій – Білий дім про роззброєння КНДР

У США заявили, що не покладають надмірних надій на ядерне роззброєння КНДР.

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Білий дім не покладає надмірних надій на денуклеаризацію Північної Кореї, передає Deutsche Welle.

– В адміністрації немає нікого, хто б дивився на перспективи денуклеаризації Північної Кореї через “рожеві окуляри”, – сказав Болтон.

За його словами, ніхто не виключає можливості того, що ситуація досягне точки, коли не буде сумнівів, що Кім Чен Ин не виконує свої обіцянки.

– Президент (Дональд Трамп – Ред.) дає Кім Чен Ину майстер-клас, як слід тримати двері відчиненими, і якщо Північна Корея не зможе пройти крізь них, то навіть найлютіші вороги президента не зможуть сказати, що вона була відкрита недостатньо широко, – додав радник з національної безпеки.

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До слова, розвідка США отримала дані про те, що КНДР продовжує виробляти нові міжконтинентальні балістичні ракети.