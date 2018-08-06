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Факти / Світ / Росія / У двох місцях одночасно: в Криму засвітився двійник Путіна/

У двох місцях одночасно: в Криму засвітився двійник Путіна

У суботу, 4 серпня, президент Росії Володимир Путін відвідав окупований Крим, де зміг з’явитися у двох місцях одночасно.

Це помітив політтехнолог Олексій Голобуцький.

У ході свого візиту Путін побував у Володимирському соборі в Херсонесі і відвідав вечір-відкриття другого міжнародного музичного фестивалю Опера в Херсонесі.

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– У суботу в Криму практично одночасно засвітилися два різних Путіна: один – в церкві, другий – в театрі, на оперному фестивалі в Херсонесі, – написав з цього приводу Голобуцький.

До речі, раніше у мережі з’явилося відео, на якому показано, як протягом 18 років змінювався президент Росії Володимир Путін.

Фото: Олексій Голобуцькийdreamstime.

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